Perez e a luta com Hamilton: "Encontrei-me numa situação que não queria"

O piloto da Red Bull falou da disputa com o Lewis Hamilton nas voltas 20 e 21 do Grande Prémio de Abu Dhabi

Tudo o que aconteceu na parte final do Grande Prémio de Abu Dhabi, no encerramento do Mundial de Fórmula 1, retirou destaque a um dos grandes momentos da corrida, a disputa de posição entre Sergio Perez e Lewis Hamilton nas voltas 20 e 21.

A defesa do mexicano da Red Bull perante o inglês da Mercedes, que ali perder segundos preciosos, foi fundamental para que Max Verstappen se aproximasse de Hamilton.

Questionado sobre esse momento, Perez falou de uma luta que teve de enfrentar. "Encontrei-me numa situação como desportista, como pessoa, como piloto, na qual não queria estar. Prejudicar alguém num Mundial é algo que ningiém quer fazer, mas no fim do dia fiz pela minha equipa. Estou certo de que mesmo Hamilton entenderá. Fiz, mais do que por Max [Verstappen], pela minha equipa", disse numa entrevista ao jornal espanhol Marca.

"Estou muito contente por Max. A verdade é que ele merece. Toda a equipa merece. É uma pena o Campeonato de Construtores, ficamos a poucos pontos. Tivemos má sorte em momentos cruciais", disse o mexicano.