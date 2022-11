Perez critica Verstappen: "Se tem dois campeonatos do mundo deve-os a mim"

Sergio Perez não gostou que Max Verstappen não cedesse a posição no Grande Prémio do Brasil

George Russell (Mercedes) estreou-se a vencer na Fórmula 1, ao conquistar o Grande Prémio do Brasil, 21.ª corrida da temporada. O piloto da Mercedes deixou o companheiro de equipa e compatriota Lewis Hamilton (Mercedes) na segunda posição, a 1,529 segundos, com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) em terceiro, a 4,051 segundos.

Esta foi a primeira vitória de Russell na Fórmula 1, numa altura em que o neerlandês Max Verstappenn (Red Bull), que hoje foi sexto, já assegurou a conquista do bicampeonato.

Ora, Verstappen foi hoje criticado pelo companheiro de equipa Sergio Perez, que terminou no sétimo posto. O mexicano, recorde-se, luta com Charles Leclerc pelo segundo posto do Mundial de Pilotos, mas nem assim o neerlandês cedeu o sexto lugar ao mexicano.

"Isto demonstra quem realmente ele é! Estou muito surpreendido, depois de tudo o que fiz por ele. Se tem dois campeonatos do mundo deve-os a mim", disse o mexicano da Reds Bull, referindo-se a Max Verstappen.