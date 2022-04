Penalização tira António Félix da Costa dos lugares pontuáveis em Roma

Depois do sexto lugar obtido na véspera, o piloto português, que partiu da nona posição, terminaria em 10.º, acabando por cair três lugares em função da penalização atribuída, a 13,134 segundos do vencedor, o neozelandês Mitch Evans (Jaguar).

O piloto português António Félix da Costa (DS Techeetah) terminou este domingo na 13.ª posição o e-prix de Roma de Fórmula E, para carros elétricos, depois de uma penalização de cinco segundos o ter feito perder três posições.

"Estou desiludido, não o escondo, estamos com problemas em encontrar o melhor set up para o meu carro, mas sei que somos uma equipa forte e é nestas alturas que temos de o mostrar, com trabalho e mantendo a mesma força mental, para voltarmos à luta pelas vitórias já na próxima corrida, no Mónaco", comentou o piloto natural de Cascais.

O francês Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) foi segundo, a 0,584 segundos do vencedor e assumiu o comando do campeonato, com 60 pontos.

O piloto português é 12.º, com 20. A próxima ronda disputa-se no Mónaco, a 30 de abril.