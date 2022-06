Penalização de dez lugares na grelha de partida para Leclerc no GP Canadá

Piloto da Ferrari terá de partir dez lugares atrás daquele em que se qualificar, este sábado. Em causa uma mudança no carro que provocou uma penalização.

Charles Leclerc sofreu uma penalização de dez lugares na grelha de partida no Grande Prémio do Canadá, de Fórmula 1. Ou seja, se o monegasco, por exemplo, conseguir o melhor tempo na qualificação de hoje, partirá em décimo, no domingo.

O motivo prende-se com uma troca das componentes eletrónicas da unidade de potência que a Ferrari decidiu promover no monolugar do piloto.

De recordar que na semana passada, em Baku, Leclerc abandonou a corrida quando seguia na liderança, devido a problemas mecânicos.