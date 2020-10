Pedro Lamy: "Havia uma adrenalina extra pelo facto de correr em Portugal"

Redação com Lusa

Antigo piloto de Fórmula 1 lembra o "momento marcante" da estreia.

A estreia de Pedro Lamy no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 de 1993 foi um dos momentos mais "marcantes" da carreira do piloto português, que competiu na categoria rainha do automobilismo entre 1993 e 1996.

"Monza [Itália] foi a primeira prova e, depois, viemos para o Estoril. O facto de estar em casa, com todo o público que me apoiava, foi marcante", frisa o piloto luso que, contudo, só completou uma das quatro provas em que alinhou em Portugal.

A primeira participação ficou marcada por um despiste, "na curva 3" do circuito. "As coisas nunca me correram bem. Havia uma adrenalina extra pelo facto de correr em Portugal", sublinha, em entrevista à Agência Lusa.

O público "apoiava" apesar "da consciência de que não estava num carro [Lotus] muito competitivo".

O acidente deveu-se "à pouca experiência" quando "tentava andar depressa".

Depois disso, falhou outra corrida por lesão, desistindo numa terceira. Só à quarta tentativa, aos comandos de um Minardi, conseguiu terminar, na 16.ª posição.

Agora vê que "a expectativa é grande" para que tudo corra bem no Algarve. "O Paulo [Pinheiro] fez um grande trabalho em trazer para cá a prova", enaltece, considerando que "será interessante" ver os atuais carros de F1 no Autódromo Internacional do Algarve este fim de semana.