Pedro Figueiredo e Ricardo Santos passam o cut no Open de Chipre

Golfistas portugueses seguem em frente na prova do circuito europeu

Pedro Figueiredo e Ricardo Santos passaram hoje o cut do Open de Chipre, prova do circuito europeu, ao concluirem o segundo dia de competição no grupo dos classificados em 48.º.

Após um bom arranque de torneio, na véspera, em que foi oitavo, Figueiredo (na foto) caiu 40 lugares, com quatro 'bogeys' (uma pancada acima do par do buraco) e três 'birdies' (uma abaixo) no dia, que fechou com uma pancada acima do par do campo.

Já Ricardo Santos esteve em linha com a prestação de quinta-feira e desceu somente um lugar. Hoje, fez três 'bogeys' e cinco 'birdies'.

Os dois portugueses entram para a jornada de sábado com um agregado de 138 pancadas (quatro abaixo do par).

Na liderança estão o galês James Donaldson e o inglês Marcus Armitage, com 11 abaixo do par, numa jornada que vai ser concluída apenas no sábado, depois de ter sido interrompida devido à falta de luz natural.

O Open de Chipre está a disputar-se nos campos do Aphrodite Hills Resort em Paphos.