Pecco Bagnaia: "Há muitos pilotos a tentar tirar-me o número..."

Redação com Lusa

Bagnaia parte como favorito para a nova temporada de MotoGP

Francesco Bagnaia (Ducati) assume ser favorito a vencer o Mundial de MotoGP, que começa em Portimão, mas sabe que há muitos candidatos a querem tirar o número um da sua moto.

"Nos últimos anos, apenas Marc Márquez e Valentino Rossi repetiram os títulos. É algo para que estou a trabalhar agora. Ter o número um na moto é algo que temos de respeitar. Há muitos pilotos a tentar tirar-me o número. Se fizermos tudo bem, acho que podemos defender bem o título", disse esta quinta-feira.

Na conferência de imprensa antes do Grande Prémio de Portugal, em Portimão, o campeão mundial garantiu estar "muito feliz com a pré-temporada". "Neste momento, estamos numa melhor posição do que no ano passado, mas há muitos candidatos. Temos de ver quem está na frente após o fim de semana", disse.

Para Bagnaia, os testes mostraram que a Ducati estava "à frente" dos restantes construtores.

"Mas durante a temporada as coisas podem mudar. Há muitos pilotos competitivos. É difícil saber quem será favorito", disse Bagnaia, embora se tenha colocado como campeão no final da temporada quando questionado sobre quem seria o número um no final da época de MotoGP.