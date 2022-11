Paz na Red Bull? "O Max Verstappen fez um bom trabalho para mim"

Campeão Max Verstappen conquista última pole position da temporada ao ser o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio de Abu Dhabi

Max Verstappen (Red Bull) conquistou a última pole position da temporada de Fórmula 1, em Abu Dhabi, numa qualificação em que Sérgio Pérez (Red Bull) bateu Charles Leclerc (Ferrari) na luta pelo segundo lugar do Mundial.

O neerlandêsfez a melhor volta em 1.23,824 minutos, deixando Pérez em segundo, a 0,228 segundos, com Leclerc em terceiro, a 0,268.

"Foi uma qualificação de altos e baixos. Começou bem, mas a Q2 foi estranha. Estou muito satisfeito por ter os dois carros na primeira linha [da grelha]. Espero uma boa batalha amanhã [domingo], temos os dois carros e podemos fazer o que quisermos", sublinhou Verstappen, que já tinha prometido ajudar o mexicano, seu companheiro de equipa, na luta pela segunda posição do campeonato.

O discurso de Pérez também foi no sentido apaziguador, depois de na prova de domingo, no Brasil, Verstappen se ter recusado a trocar com o seu companheiro de equipa na última volta, numa atitude que lhe valeu muitos apupos após a qualificação de hoje.

"É bom estar na linha da frente. O Max fez um bom trabalho para mim, para poder estar na primeira linha", disse Pérez.

Já o monegasco Charles Leclerc mostrou-se resignado com o terceiro lugar.

"Estamos no lugar que merecíamos. A Red Bull foi mais forte. Vamos tentar maximizar o resultado da equipa", sublinhou Leclerc, que termina a temporada com nove "pole positions" conquistadas, contra as sete de Verstappen, já campeão.

A de hoje foi a 20.ª pole da carreira do piloto neerlandês, que fica, ainda, longe do recorde de 15 numa só temporada, estabelecido pelo alemão Sebastian Vettel (Aston Martin), em 2011. O piloto germânico qualificou-se em nono para o último Grande Prémio da carreira.

"Foi uma boa sessão. Adoro o que faço, tenho mais um dia para desfrutar", disse o antigo campeão (2010-2013), que decidiu abandonar no final desta época.

O GP de Abu Dhabi é a 22.ª e última prova da temporada.

Max Verstappen chega já campeão, mas com a possibilidade de aumentar o recorde de maior número de vitórias numa mesma temporada (atualmente é de 14 e foi estabelecido no GP do México deste ano pelo neerlandês).

Em jogo está ainda a discussão do segundo lugar, com Sérgio Pérez e Charles Leclerc empatados com 290 pontos.