Paulo Gonçalves vai ser homenageado durante o GP de Portugal de motocrosse

Paulo Gonçalves faleceu a 12 de janeiro de 2020, aos 40 anos, na sequência de uma queda na sétima etapa do rali Dakar, na Arábia Saudita.

O antigo motociclista português Paulo Gonçalves, que morreu em janeiro de 2020, durante uma etapa do rali Dakar, vai ser homenageado durante o Grande Prémio de Portugal de motocrosse MXGP/MX2, no domingo, informou este sábado a organização da prova.

Em comunicado, o Águeda Action Club (ACTIB) refere que será prestado "um momento solene muito especial em homenagem a Paulo Gonçalves", lembrando a "figura incontornável do motociclismo mundial", que foi também "um amigo do clube e embaixador da marca "Águeda, Capital do Motocross"".

A homenagem vai decorrer no domingo, em Águeda, pelas 15:00, num dos intervalos das provas do GP de Portugal, e contará com a presença da família e amigos do malogrado piloto português.

