Paulo Ferreira: "Tenho fome do título de campeão do mundo"

Presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica revela ambição, mas também tranquilidade.

"Isto é a continuação do trabalho que tem vindo a ser feito, é um trabalho que começou na Lituânia, há 15 dias, mas também no início do ano, quando se deu a entrada do Marítimo, com um novo barco e o Duarte [Benavente] está a fazer um excelente percurso, com muita calma, muito seguro", assim reagiu Paulo Ferreira ao segundo lugar conquistado esta quinta-feira pelo piloto português na segunda etapa do Mundial de Fórmula 2 de motonáutica, em Vila Velha de Ródão.

"Falta uma corrida e até ao final vamos manter a mesma postura e atitude. O Duarte [Benavente] é um grande piloto, ainda hoje (esta quinta-feira) o demonstrou, aliás, é para mim um dos melhores pilotos do mundo", continuou o presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica, admitindo: "Tenho fome do título de campeão do mundo, temos trabalhado para isso, no ano passado não conseguimos, fomos vice-campeões, mas, como prometi a Vila Velha de Ródão e aos portugueses que vou lutar para ter um campeão do mundo, é isso que estou a fazer. E, desta vez, está tudo em aberto".