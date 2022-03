Patrões das equipas de Fórmula 1 preocupados com a inflação

Teto orçamental foi reduzido este ano a 127,5 milhões de euros e não previa os aumentos de custos em viagens e eletricidade

A Fórmula 1, um dos desportos mais ricos do mundo, prevê sérias dificuldades face ao aumento dos custos gerado pela guerra na Ucrânia. As equipas prepararam uma época de 22 ou 23 corridas - ainda não se sabe se haverá algum Grande Prémio a substituir o da Rússia, a 25 de setembro - tendo 127,5 milhões de euros como limite orçamental, menos 4,5 milhões do que no ano passado, dentro de um acordo de redução de custos inédito na disciplina e destinado a garantir tanto a viabilidade futura como um maior equilíbrio entre as equipas.

As limitações impostas às equipas iniciaram-se nos 160 milhões de euros, em 2020, e foram aceleradas devido à pandemia. Não abrangendo os salários dos pilotos, incluem o desenvolvimento dos carros e toda a logística. E logo aqui surge o primeiro problema. Sendo os carros que se vão estrear este domingo totalmente novos, as despesas de desenvolvimento são superiores. Aumentando também os gastos com gasolina, eletricidade e sobretudo viagens - esta época há nove mudanças de continente, contra quatro em 2021! -, não haverá orçamento que resista.