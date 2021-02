Patrão da Dorna espera ter paddock do MotoGP vacinado até ao final da época

Campeonato que tem o português Miguel Oliveira começa a 28 de março e promotora vai estando em contacto com as autoridades de cada país

Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, que organiza o Mundial de motociclismo, antecipou a competição que se avizinha em entrevista ao diário As, desejando ter o paddock, do qual faz parte o português Miguel Oliveira (KTM), todo vacinado no final da época.

"Estamos a ver as diferentes possibilidades. O tema da vacina está muito reservado para o pessoal de risco e não para as pessoas normais. Espero que acabemos o ano com todos vacinados, mas vamos ver. Estamos em contacto com as autoridades de cada país e a ver como são as coisas. De momento, o protocolo no Catar vai ser o mesmo que tivemos em Portimão, a última prova do ano passado", disse.

Ao contrário das dúvidas recentes em torno da ronda dupla catari, o responsável prevê então que o circuito de Lusail se mantenha (28 de março e 4 de abril), antecedendo o GP de Portugal, a 18 de abril.

"O objetivo este ano é fazer um campeonato, no mínimo, com 18 corridas. Se se puder chegar às 20, perfeito, mas o mínimo são 18, entre março e novembro. O ideal é isso. Se não der, adaptamos", contou sobre o calendário.

Ezpeleta assegura que todos "estão muito bem preparados", havendo "menos medo e incerteza do que no ano passado".

Sobre a presença de público, o patrão da Dorna olha "corrida a corrida". "É preciso ir vendo. No ano passado tivemos espectadores em Misano e Le Mans e correu bem, não houve um único contaminado. Em Portimão, queríamos que tivesse havido público e não se pôde", recordou.

