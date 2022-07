"Passaram nove anos e só ouvimos mentiras da família de Schumacher"

Willy Weber, que foi agente do antigo piloto de Fórmula 1, vai publicar um livro sobre o alemão que sofreu grave acidente de esqui em 2013

O agente de Michael Schumacher durante a sua carreira na Fórmula 1, Willy Weber, vai publicar um livro sobre o piloto e em palavras à Gazzetta dello Sport revelou a sua mágoa pela forma como foi afastado pela família após o acidente de esqui em 2013 que deixou o alemão num estado vegetativo.

Aos 80 anos, o manager vai publicar o livro "Gasolina no sangue - Michael Schumacher, o cavalo ganhador". Weber assegura que vive torturado com a situação.

"Sempre fiz tudo o que pude para que o Michael protegesse a vida privada. Mas desde essa altura só ouvimos mentiras deles [a família]. Foi uma grande dor para mim. Tentei centenas de vezes contactar a Corinna e ela não respondeu. Liguei a Jean Todt para perguntar se devia ir ao hospital e disse-me para esperar, que era muito cedo. Liguei no dia seguinte e ninguém respondeu. Não esperava um comportamento assim e ainda estou zangado com isso. Mantiveram-me fora, a dizer-me que era cedo. Bom... Agora é demasiado tarde. Passaram nove anos. Deviam dizer as coisas como elas são. Percebi a situação inicialmente", disse Weber.

Quase dez anos depois, houve um comunicado oficial sobre a situação de Schumacher, mas escassas informações sobre a sua situação e as sequelas.

"Era como um filho para mim. Ainda me doi falar disso", completa.