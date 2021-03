Parpública confirma Superbikes no Estoril apesar de adiamento

A Parpública está em conversações para encontrar outra data, a pensar em ter público

A Parpública reiterou que o circuito do Estoril vai receber uma prova do Mundial de Superbikes de 2021, um dia depois de a organização do campeonato de motociclismo de velocidade ter anunciado o adiamento.

O circuito do concelho de Cascais, que tinha a prova marcada entre 7 e 9 de maio, mantinha-se como prova a agendar, tal como o australiano de Phillip Island, de acordo com o calendário provisório, alterado devido à pandemia de covid-19, e divulgado na terça-feira pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

Em comunicado, a Parpública salientou que "uma data posterior poderá vir a beneficiar com a participação do público, em função da evolução da pandemia".

"Neste momento decorrem as conversações entre o circuito do Estoril e os organizadores, com vista à determinação de uma nova data mais conveniente", sublinhou a Parpública, acrescentando que "a nova data para a prova a decorrer no circuito do Estoril será anunciada oportunamente".

Já na terça-feira, a FIM reconheceu que, apesar do adiamento da etapa marcada para o Estoril, "todas as partes envolvidas estão a trabalhar arduamente para confirmar uma nova data para a corrida".

O campeonato do mundo de Superbikes de 2021, para motas derivadas de modelos de série, e que tem duas corridas por cada fim de semana de prova, tem início previsto entre 21 e 23 de maio, no MotorLand de Aragão, em Espanha.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, que também vai receber o Mundial de MotoGP, em 18 de abril, vai acolher a última etapa no continente europeu das Superbikes, de 01 a 03 de outubro.