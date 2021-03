Parlamento saúda "rapidez, consistência e versatilidade" de Filipe Albuquerque

Piloto congratulado pela "dimensão maior do seu feito que muito orgulha Portugal, assim como com os resultados desportivos, que constituem motivo de orgulho para todos os portugueses".

A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira um voto de congratulação pelas vitórias do piloto português Filipe Albuquerque, campeão do mundo de resistência LMP2 e da Europa Le Mans Series, destacando a sua "rapidez, consistência e versatilidade".

Na iniciativa, aprovada por unanimidade em sessão plenária e apresentada pela comissão parlamentar de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, é apontado que "a já longa carreira de Filipe Albuquerque iniciou-se há 28 anos, no karting, com apenas 7 anos" e relatado o seu percurso profissional até às recentes vitórias.

"No dia 31 de janeiro de 2021, Filipe Albuquerque levou mais alto, uma vez mais, o nome e a bandeira de Portugal ao vencer as 24 Horas de Daytona, a primeira prova do Campeonato norte-americano de Resistência (IMSA), uma das mais emblemáticas dos EUA, cuja primeira edição teve lugar em 1962, na estreia pela equipa Wayne Taylor Racing", destaca o projeto.

Esta vitória, continua o texto, "vem reforçar os bons resultados recentemente alcançados" e reiterar a "excelente qualidade enquanto piloto profissional" de Filipe Albuquerque, "qualidade essa amplamente reconhecida, nacional e internacionalmente, facto que conduziu a que, em 4 de fevereiro de 2021, tivesse sido meritoriamente agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Mérito".

"Ao longo da sua carreira, o piloto de Coimbra revelou-se um verdadeiro embaixador de Portugal, com uma sucessão de vitórias nas mais diversas modalidades tornando-se um dos desportistas mais admirados e respeitados do automobilismo mundial pela sua rapidez, consistência e versatilidade", destaca a iniciativa.

O parlamento congratulou assim Filipe Albuquerque pela "dimensão maior do seu feito que muito orgulha Portugal, assim como com os resultados desportivos, que constituem motivo de orgulho para todos os portugueses", elevam o nome do país, "e certamente inspiram a ambição internacional dos nossos cidadãos em todos os quadrantes profissionais e, em particular, no desporto", conclui o texto.

Filipe Albuquerque esteve presente na sessão plenária, a assistir nas galerias, e após a aprovação do projeto foi aplaudido por todos os deputados presentes.

No dia 4 de fevereiro, Filipe Albuquerque, campeão do mundo de resistência LMP2 e da Europa Le Mans Series, foi agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Mérito e recebido no Palácio de Belém pelo Presidente da República.

O piloto de Coimbra, já vencedor das 24 horas de Le Mans, foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa quatro dias depois de ter somado o seu segundo triunfo nas 24 horas de Daytona, nos Estados Unidos.