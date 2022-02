Parece mentira, mas é verdade: diretor da Red Bull ganha direito a visitar a Mercedes F1

Christian Horner com Max Verstappen

É uma história que tem todos os condimentos para ser definida como inacreditável. E que, além disso, é verdadeira. Vamos aos extraordinários factos: Christian Horner, diretor da Red Bull, ganhou o direito de visitar a fábrica da escuderia de Fórmula 1 da Mercedes, na localidade britânica de Brackley.

Como é que tal foi foi possível? Simples, Horner ganhou um leilão de caridade - o dinheiro reverta a favor da Grand Prix Trust - ao oferecer 4 747 euros pelo "tour". Na prática, tudo isto acontecerá meses depois da intensa luta entre as duas escuderias no Mundial de 2022, que acabou com Max Verstappen (Red Bull) e Mercedes a conquistarem o Mundial de Pilotos e Construtores, respetivamente.

Sobre tudo isto, Christian Horner já disse que pretende utilizar este "passe VIP", mas acompanhado. "Quero ir com Adrian Newey, Pierre Waché e Paul Field, o nosso director de produção. Será interessante ir e ver como estão a gerir o tecto orçamental. Tudo isto é por uma boa causa", afirmou.

Certo é que esta não será a primeira vez que o diretor da escuderia da marca da bebida energética visita as instalações da Mercedes. "O David Coulthard convidou-nos em 2008 e fui com Adrian Newey. Ele conhecia e sabia a qie lugares que queria ir. Mas, não nos foi permitido entrar. Penso que acabámos por ver os departamentos de marketing e electrónica, tivemos uma boa refeição e foi só isso", contou.