Pai de Miguel Oliveira revela: "Há progressos e resultados promissores"

Miguel Oliveira projeta regresso no Mugello. Piloto esteve no Aprilia All Stars e ficou a esperança de que possa correr a partir de 9 de junho.

Miguel Oliveira voltou a sentar-se na Aprilia RS-GP no passado fim de semana, durante o Aprilia All Stars, evento anual do construtor italiano que chamou mais de 15 mil entusiastas ao Circuito de Misano.

O piloto português não arriscou nas manobras, por ainda recuperar da fratura no úmero sofrida a 30 de abril, quando Fabio Quartararo o derrubou em Jerez, mas deixou boas indicações sobre um regresso na próxima corrida de MotoGP.

"Vai em plena recuperação. A lesão está a ser mais prolongada que o esperado, mas há progressos e resultados promissores", disse Paulo Oliveira, pai do piloto, ao alemão "Speedweek", com uma boa notícia: "Faltam quase duas semanas até ao primeiro treino no Mugello. Acreditamos que o Miguel poderá estar lá".

A fratura, que está a ser curada sem intervenção cirúrgica, teve uma previsão inicial de dez semanas de paragem, mas o piloto está a tentar ter autorização para treinar após a quinta. Isso aponta para o próximo dia 4, dando tempo para assegurar a presença no Grande Prémio de Itália, com corridas a 10 e 11 de junho. "Se ele anda de moto em Misano, poderá fazê-lo no Mugello", opinou Razlan Razali, patrão de Oliveira na RNF.

Em Misano, o português esteve com Aleix Espargaró, Maverick Viñales e Raúl Fernández, animando a multidão numa série de iniciativas da Aprilia que renderam 200 mil euros para as vítimas das enchentes na Emilia-Romagna.