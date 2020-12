Pai de Miguel Oliveira entre as memórias e o futuro "Sou o faz tudo"

Paulo Oliveira, o pai de Miguel Oliveira, conversou com O JOGO e revelou alguns traços da personalidade do atleta do momento

Tudo pode ter começado num presente que Paulo Oliveira, pai de Miguel, lhe deu no Natal de 2003. Daí até aos triunfos em MotoGP, nunca mais parou.

Naquele Natal em que ofereceu uma moto ao Miguel, imaginou que isso iria levar a família ao MotoGP?

-Sinceramente não, essa moto nunca teve esse propósito, teve apenas o propósito de ver uma criança feliz. Nunca imaginei que iria chegar onde chegou, que iria vencer e ser um potencial candidato a um título.

Que moto lhe ofereceu?

-Uma Metrakit de 70cc. Ele já gostava de motos, eu já corria, era algo que qualquer criança daquela idade gostaria. Foi no Natal de 2003, ainda tinha oito anos; a seguir fez nove, em janeiro.

Este ano o Miguel já mostrou tudo o que vale?

-Eu acho que o Miguel já no passado tinha mostrado o que vale, mas cada categoria é uma categoria e acho que ele tem muito mais para mostrar do que aquilo que mostrou até agora. Isto é um conjunto: piloto, moto e equipa e todos têm sempre margem de progressão. Posso dar os exemplos das corridas de Valência, Aragão, San Marino e a Áustria, em que melhorou bastante da primeira para a segunda prova. Em Jerez ele terminou na primeira curva, abalroado. O Miguel pode evoluir muito mais. Ninguém sabe onde está o limite.

A meta das vitórias já foi atingida; agora a ambição é o título mundial e o Paulo até chegou a dizer que apontaria a isso para este ano. Essa ideia mantém-se?

-Mantenho essa ideia, mas sim, já tinha pensava que poderia ser em 2020. Se colocarmos esses objetivos a longo prazo dificilmente se irão concretizar. Como se pode observar pela temporada, há muitos fatores que influenciam, ele foi nono a 14 pontos do terceiro lugar. Se tivesse pontuado em mais três corridas... Acredito no título do Miguel, sem qualquer dúvida, embora saiba que depende de vários fatores.

Como é a vida do Paulo e a da família tendo um filho sempre a viajar e competir?

-Posso-lhe dizer que passo muito poucos fins de semana em casa, embora este ano não tenhamos dedicado o tempo todo ao Miguel. Este ano foi atípico, pelas condições pandémicas, mas não deixamos os outros projetos: a equipa do Miguel Oliveira Fans Clube e o Campeonato de Espanha de velocidade, onde temos vários pilotos oriundos do Oliveira Cup. Falo, por exemplo, do Afonso Almeida, que é também da Charneca da Caparica, que foi campeão nacional da categoria moto 4.

A quantas corridas foi este ano? Sem a pandemia iria a todas?

-Este ano fui a Jerez, França e Portimão. Sem pandemia tinha ido a mais, mas se calhar às mais necessárias.Isso tem de ser sempre articulado com os outros projetos, como o Oliveira Cup.

Nos primeiros anos era uma espécie de pai/conselheiro/empresário. Agora pode ser apenas pai ou ainda tem mais "cargos"?

-Sou eu, de facto, quem faz a gestão da carreira do Miguel a nível de contratos, mesmo com patrocinadores. Estou cada vez mais envolvido, e há outras áreas em que é preciso trabalhar: a parte física, a nutrição, a comunicação; sou o faz tudo do Miguel.

O professor José Soares (fisiologista) está também a trabalhar com o Miguel?

-O José Soares começou a trabalhar connosco há dois anos, este ano mais envolvido e, no próximo, espero que ainda mais. Está a resultar bastante bem e espero que seja para continuar. Estamos a falar de uma excelente pessoa.