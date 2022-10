Ouviu-se o hino nacional na Tailândia: veja Miguel Oliveira no lugar mais alto do pódio

O piloto luso, que conquistou a quinta vitória em MotoGP, segunda do ano, concluiu as 25 voltas com 0,730 segundos de vantagem sobre o australiano Jack Miller (Ducati) e 1,968 sobre o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que foi terceiro

