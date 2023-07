"Ouvi dizer que a segunda equipa da Aprilia já está a ter dificuldades financeiras..."

Diretor executivo da KTM fez uma revelação que poderá afetar Miguel Oliveira

Stefan Pierer, diretor executivo da KTM, em entrevista concedida à "Speedweek", onde abordou outros temas como o futuro de Marc Márquez, revelou que a equipa de Miguel Oliveira, a RNF Aprilia, estará com problemas financeiros.

"A situação económica atual não torna as coisas fáceis para as equipas privadas do MotoGP. Ouvi dizer que a segunda equipa da Aprilia [RNF Aprilia, a equipa de Miguel Oliveira] já está a ter dificuldades financeiras, tem de ser ajudada pela Aprilia. Vamos ver", afirmou Pierer, quando questionado sobre a possibilidade de a KTM vir ter mais equipas no paddock além da oficial e da GAS GAS, para depois dar esse cenário como praticamente garantido, uma vez que afirmou que Pedro Acosta irá subir ao MotoGP em 2024 e que Augusto Fernández também continuará na categoria principal.

"Muito foi dito, mas o facto é que o Pedro Acosta vai participar no Mundial de KTM com uma KTM. Seja onde for. E se precisar de um lugar extra, isso será resolvido", atirou.

Stefan Pierer falou depois de Marc Márquez, piloto da Honda que tem sido bastante associado à KTM.

"Vocês nem imaginam a quantidade de vezes que ele já nos foi oferecido... Mas contratar o Márquez não faz parte da nossa forma de trabalho. Construímos pilotos, do Moto3 ao Moto2. E também acredito no Brad Binder e no Jack Miller, que lutaram pelos títulos de Moto3 connosco em 2014 e agora voltaram. Não digo que esteja fora de hipótese, mas não é algo que se enquadre no que queremos", concluiu.