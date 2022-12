Ott Tanak regressa à Ford no Mundial de ralis

O dono da equipa que corre com as cores da Ford, o britânico Malcolm Wilson, confirmou que o piloto estónio já testou o Ford Puma híbrido que a M-Sport vai apresentar em 2023 e mostra-se "confiante" de que será possível "lutar pelo título"

O piloto estónio Ott Tänak vai regressar à Ford em 2023, depois de ter passado pela Toyota e Hyundai nos últimos cinco anos, após ter defendido as cores da M-Sport Ford de 2011 a 2017.

"A M-Sport é a equipa que me fez crescer enquanto piloto e que me ensinou todas as lições mais duras para ser um piloto de topo no Mundial de ralis", escreveu o piloto estónio, campeão mundial em 2019, nas suas redes sociais.

Tänak disse ainda que, desde a conquista do título, nunca mais foi "capaz de defender a coroa" e não terá "paz de espírito enquanto não o fizer".

O dono da equipa que corre com as cores da Ford, o britânico Malcolm Wilson, confirmou que o piloto estónio já testou o Ford Puma híbrido que a M-Sport vai apresentar em 2023 e mostra-se "confiante" de que será possível "lutar pelo título".

Ott Tänak tem 35 anos e estreou-se no Mundial de ralis em 2009, em Portugal.

Conta 17 vitórias e um título mundial, conquistado em 2019, pela Toyota, equipa para a qual se mudou em 2018, após deixar a M-Sport Ford.

Em 2021, rumou à Hyundai, na qual sentiu dificuldades com problemas de fiabilidade do i20, anunciando o abandono da equipa ainda antes do final do campeonato de 2022.

Tänak é o primeiro piloto confirmado pela M-Sort para 2023.