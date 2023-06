Ott Tänak é o primeiro líder do Rali do Quénia

Tänak cumpriu os 4.84 quilómetros da superespecial de Kasarani em 3.14,3 minutos

O piloto estónio Ott Tänak (Ford Puma) é o primeiro líder do Rali do Quénia, sétima prova do Campeonato do Mundo, depois de ter vencido a especial de abertura da prova africana, disputada quinta-feira.

Tänak cumpriu os 4.84 quilómetros da superespecial de Kasarani em 3.14,3 minutos, deixando o segundo classificado, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) a uma décima, com o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) em terceiro, a 2,4 segundos.

Tänak considera que sábado será um dia decisivo. "No final, já vai dar para perceber alguma coisa", sublinhou.

Ogier também está ciente das dificuldades da prova africana e, por isso, pediu "ajuda aos deuses", pois apesar de ter "rapidez", considera que precisa "de mais sorte".

Azar teve o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), que queimou a partida da especial e, com isso, foi penalizado em 10 segundos, a somar aos 5,7 perdidos em pista.

Sordo disputou a super-especial em duelo direto com o japonês Takamoto Katsuta, que tinha capotado o Toyota Yaris na véspera, no "shakedown".

Sexta-feira disputa-se a primeira etapa "a sério" da prova queniana, com os pilotos a enfrentarem 125,82 quilómetros cronometrados, divididos por seis troços