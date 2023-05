Ott Tanak com um desabafo: "O WRC está a ficar muito físico"

Matosinhos, 11/05/2023 - Parque de assistências do rali de Portugal, na Exponor. Ott Tanak (piloto da Ford) visitou a motorhome da Toyota. (Adelino Meireles/Global Imagens)

Estónio da Ford diz que a sua equipa ainda tem de melhorar para estar à altura de Toyota e Hyundai, apontando a dificuldade de fazer seis ralis até agosto

Vencedor na Suécia e segundo na Croácia, Ott Tanak está a provar ser o piloto que faltava à Ford, ocupando o quarto lugar no Mundial e dando luta aos Toyota. Mesmo assim, o estónio diz, antes de partir para o Rali de Portugal, estar em desvantagem.

"Tem tudo a ver com os "settings". Eles fazem a diferença e ficam confiantes com o carro. Nós ainda temos muito a evoluir, não diria que já estamos numa posição forte. Mas é esse o objetivo, queremos competir com a Toyota e a Hyundai", disse ontem na Exponor, acreditando que o Puma "está a melhorar", mas sabendo que desistir em Portugal o pode afastar dos lugares de topo.

"O campeonato está a ficar mais sério, a partir de agora é muito físico, temos rondas a cada duas semanas e não há tempo para errar", respondeu, apontando aos seis ralis a realizar até ao início de agosto.

"Aqui vamos todos partir de uma posição semelhante, mas isso vai começar a mudar", completou Tanak, explicando que na M-Sport Ford a sucessão de ralis é mais "exigente, pois temos 20 pessoas para resolver tudo, é um pequeno grupo".