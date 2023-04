Os negócios fora das pistas que vão rendendo uma fortuna a Marc Márquez

Campeão do Mundo de MotoGP, que se envolveu num acidente aparatoso com Miguel Oliveira, no Algarve, tem várias empresas para lá do mundo das motos

Marc Márquez não vive apenas e só para as motos. O multi campeão do Mundo de MotoGP, que se envolveu num acidente aparatoso com Miguel Oliveira, no Algarve, é detentor de algumas empresas que vão fazendo crescer a conta bancária.

Como assinala a Vanitatis, o espanhol, seis vezes campeão do Mundo de MotoGP, tem revelado olho para o negócio. Em 2011, fundou a Macmar Gestions Sportives, empresa da qual é administrador único e que se dedica a prestar "serviços relacionados com desporto".

Em 2019, tornou-se o único acionista da Slide & Turn Investment, que se dedica ao setor imobiliário. No final do ano passado fundou ainda a Vertical Management SL, que se dedica à representação de desportistas, e apostou ainda, nos últimos anos, no ramo audiovisual, com várias empresas responsáveis pela produção de curtas e longas-metragens, assim como de séries ou filmes.