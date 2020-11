"Os meus adversários não conseguiam explicar como podia ser tão rápido"

Declarações de Miguel Oliveira após vencer o Grande Prémio de Portugal.

A corrida: "Foi um fim de semana perfeito, a começar pelo pole ontem. O maior objetivo era concretizar com uma vitória hoje e conseguimos. Deixo a Tech3 e 2020 com um sorriso. A partir de agora temos de desfrutar, continuar a trabalhar. Quero deixar o meu obrigado a todos que estão em casa, que estiveram a dar força. Acreditem, hoje precisei de toda a força para gerir todas as voltas da corrida"

Família por perto: "Houve muitas alturas nesta época em que precisei muito mais da minha família do que o normal. O facto de não poderem vir às corridas é algo que me custa e tive de me adaptar. Tive-a aqui perto e isso deu-me muita força. Os meus adversários, falando com eles no pódio, diziam que não conseguiam explicar como podia ser tão rápido".