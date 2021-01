Fórmula 1: organização decide realização do GP da Áustralia nas próximas semanas

Redação com Lusa

Os organizadores do Grande Prémio da Austrália, primeira prova do Mundial de Fórmula 1, indicaram esta terça-feira que tomarão uma decisão sobre o evento nas "próximas semanas", enquanto a imprensa indica que a prova deverá ser adiada devido à pandemia.

Em comunicado, a Australian Grand Prix Corporation assegura que continua a "colaborar em estreita colaboração" com o governo de Vitória e com a entidade que regula a competição, "tendo em vista a realização do GP da Austrália, em Melbourne".

O documento acrescenta que "serão fornecidos mais detalhes, nas próximas semanas, depois de os acordos serem concluídos".

O site autosport.com refere que o evento, agendado para 21 de março, deverá ser adiado para o final do ano, o que adiaria o início da temporada para 28 do mesmo mês, no Bahrein.

Segundo o autosport.com, o adiamento poderá ser ditado pelas restrições impostas pela Austrália devido à pandemia de covid-19, nomeadamente a quarentena de duas semanas, obrigatória para todos os visitantes.

O site indica também que muitas equipas de Fórmula 1 têm a sua base na Grã-Bretanha, onde o número de infetados com o novo coronavírus tem vindo a aumentar, sobretudo devido ao surgimento de uma nova variante.