Miguel Oliveira e a atitude de Marc Márquez: "Desculpas aceites"

Declarações do piloto português, no final do Grande Prémio de Portugal. Marc Márquez (Honda) abalroou o português Miguel Oliveira (Aprilia) na terceira volta do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, ficando ambos fora de prova. O incidente aconteceu na terceira das 15 curvas do traçado do Autódromo Internacional do Algarve, quando Márquez falhou a travagem, acertou no espanhol Jorge Martin (Ducati), que seguia em terceiro, e chocou com a Aprilia do piloto português, que era segundo classificado

Reação ao Grande Prémio: "Foi uma tarde inglória, especialmente ao fim de duas voltas. Lamento muito. Estava motivado. Tinha velocidade para o top-5. Estive bem competitivo ao longo do fim de semana. Foi uma pena. Travou demasiado tarde."

Pedido de desculpas: "Ele disse-me que teve um problema no travão. Desculpas aceites."

Futuro próximo: "Não sei se vou estar a 100% na Argentina. Temos de ver se há problemas ligamentares."