Ole Veiby lidera Rali Terras d"Aboboreira no final do primeiro dia

Rali Terras d'Aboboreira termina no sábado com mais cinco especiais de classificação

Ricardo Teodósio (Skoda Fabia) é o melhor português, no quarto lugar.

O norueguês Ole Veiby (Hyndai i20) lidera o Rali Terras d'Aboboreira, no final do primeiro dia da prova de abertura do Campeonato de Portugal, com Ricardo Teodósio (Skoda Fabia) a ser o melhor português, no quarto lugar.

O primeiro dia do rali, disputado em piso de terra, ficou marcado pela dupla passagem pela classificativa de Amarante (13,83 km), em que o estónio Georg Linnamae (Volkswagen Polo) foi o mais rápido na primeira especial, mas o norueguês venceu a segunda e assumiu a liderança, com três segundos de vantagem.

O espanhol Pepe López (Skoda Fabia) terminou o dia como terceiro mais rápido, a 7,8 segundos do líder, seguido de Ricardo Teodósio, a oito segundos do líder. O britânico Chris Ingram (Skoda Fabia) fechou o 'top 5', a 8,1 segundos do comandante do rali.

Armindo Araújo, heptacampeão nacional (2003, 2004, 2005, 2006, 2018 e 2020), iniciou a defesa do título com a sexta posição no final do primeiro dia, a 0,8 segundos de Ricardo Teodósio.

O Rali Terras d'Aboboreira termina no sábado com mais cinco especiais de classificação, com duplas passagens pelos troços de Marão (10,8 km) e Aboboreira (16,94km), e ainda uma passagem pela classificativa de Baião (19,17 km).