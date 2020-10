Organização da Peugeot Rally Cup Ibérica lamenta morte de Laura Salvo

Redação com Lusa

Morte da piloto espanhola levou a marca francesa a interromper a competição, ainda antes de ter conhecimento do cancelamento do Rali Vidreiro, a sexta prova do Campeonato de Portugal de ralis

A organização da Peugeot Rally Cup Ibérica, prova em que competia Laura Salvo, lamentou, este sábado, a morte da copiloto espanhola no Rali Vidreiro, na Marinha Grande, no início do primeiro troço.

"Apresentar sentidas condolências à família e amigos da jovem copiloto Laura Salvo, que perdeu a vida esta manhã na sequência de um acidente ocorrido no Rali Vidreiro no Centro de Portugal", referiu a organização do troféu, em nota de imprensa.

Na mesma nota, é explicado que a copiloto acompanhava Miquel Socias num dos Peugeot 208 R4 e que o acidente aconteceu na primeira especial da prova, que marcava a estreia de Laura Salvo na Rally Cup Ibérica.

A morte da piloto levou também a marca francesa a interromper a competição, ainda antes de ter conhecimento do cancelamento do rali, a sexta prova do Campeonato de Portugal de Ralis.

Também a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) reagiu ao trágico acidente através do presidente Ni Amorim.

"Este é sempre o desfecho que não queremos ouvir. Estamos todos muito consternados. Endereçamos à família, aos amigos, à equipa e à Federação espanhola as sentidas condolências", começou por referir.

Em relação ao cancelamento da prova, Ni Amorim manifestou a sua concordância. "A direção da FPAK está solidária com a decisão da direção de prova em cancelar o rali. Estes momentos são sempre muito complicados, seria difícil avançar com uma prova nestas condições, tanto para os pilotos como para a organização. É altura de fazer luto e de homenagear esta jovem, que tinha nos ralis a sua paixão."

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o acidente foi dado pelas 10 horas, para a freguesia de Monte Redondo e Carreira, no concelho de Leiria.

No local estiveram 27 operacionais, apoiados por oito viaturas e um meio aéreo do INEM.