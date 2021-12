Oficial: protestos da Mercedes recusados, Verstappen é campeão

Decisão conhecida cinco horas depois do final do GP de Abu Dhabi

Os comissários do Grande Prémio de Abu Dhabi não aceitaram os dois protestos da Mercedes apresentados, pelo que Max Verstappen é agora e oficialmente campeão do mundo de Fórmula 1.

Neerlandês está ainda ameaçado por um segundo protesto, que pode mudar a classificação da corrida e do Mundial

No primeiro recurso, a escuderia de Lewis Hamilton considerou que o Red Bull esteve ligeiramente à frente do Mercedes antes de passar a linha de meta para a última volta, o que não é permitido pelo artigo 48.8 do regulamento da Fórmula 1 e poderia custar um castigo a Verstappen e, se fosse uma penalização em tempo, lhe retiraria a dupla vitória.

"A determinado ponto, e por um muito curto período de tempo, esteve ligeiramente à frente do carro 44, quando ambos aceleravam e travavam (...) e não estava à frente quando terminou o período do safety car. O protesto foi recusado", pode ler-se na decisão.

No segundo protesto a Mercedes apontou a um erro do diretor de corrida, que apenas mandou os cinco carros que estavam entre Hamilton e Verstappen - os de Norris, Alonso, Ocon, Leclerc e Vettel - ultrapassar o safety car, quando o regulamento diz que deveriam ter passado todos.

"O Artigo 15.3 permite ao Director de Prova controlar a utilização do safety car, o inclui a sua utilização e retirada. Embora o Artigo 48.12 possa não ter sido totalmente aplicado [...] o Artigo 48.13 anula isso e uma vez exibida a mensagem "Safety Car in this lap", é obrigatório retirar o safety car no final dessa volta. Apesar do pedido da Mercedes de que os comissários corrijam, alterando a classificação para reflectir as posições no final da penúltima volta, essa é uma medida que os comissários acreditam estar efectivamente a encurtar a corrida retrospectivamente, e portanto, não apropriada. Por conseguinte, o Protesto é rejeitado. O Depósito de Protesto não é reembolsada", pode ler-se no comunicado.

As decisões conhecidas esta noite são passíveis de recurso por parte da Mercedes, algo que a imprensa especializada dá como certo.