Oficial: Grande Prémio da China de Fórmula 1 cancelado e Portugal aguarda

Numa altura em que o regresso da Fórmula 1 a Portugal começa a ser noticiado como algo possível, o Grande Prémio da China do próximo ano foi cancelado.

"A Fórmula 1 pode confirmar, depois de diálogos com o promotor e com as autoridades competentes, que o Grande Prémio da China de 2023 não vai realizar-se, devido às dificuldades contínuas apresentadas pela covid-19", refere a organização, em comunicado.

A organização da Fórmula 1 irá procurar uma corrida para substituir o Grande Prémio da China, que estava marcado para 16 de abril do próximo ano, e, segundo a ​​​​​​​Sport TV, existem negociações avançadas com Portugal, que poderá reentrar no calendário depois de um ano de ausência.

A China fica, desta maneira, sem a Fórmula 1 pelo quarto ano seguido devido às suas regras contra a covid-19 e o calendário de 24 corridas, que tem Austrália a 2 de abril e Azerbaijão a 30, ficou com um vazio de quase um mês que terá de ser preenchido