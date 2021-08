O violento despiste de Lando Norris e a irritação de Vettel: "O que eu disse?"

Piloto da McLaren bateu forte na saída da Eau Rouge, local apontado como de risco na pista.

A correr em casa, o belga Lando Norris pregou um verdadeiro susto a todos os que assistiam ao Q3 da 12ª etapa da temporada 2021 de Fórmula 1, disputada, em Spa-Francorchamps. Sob chuva, o piloto da McLaren despistou-se na saída da perigosa curva Eau Rouge.

Apesar da gravidade do choque, Norris respondeu à equipa pelo rádio e garantiu estar bem. Sebastian Vettel, que havia pedido bandeira vermelha momentos antes do acidente, mostrou-se chateado ao saber do ocorrido. "Que m... eu disse. O que eu disse?", atirou o alemão.

A frequência de incidentes na curva em questão aumentou nos últimos anos em todas as categorias, inclusive com a morte de Anthoine Hubert, em 2019.