O valor exorbitante que os espaços com vista para o GP de Las Vegas terão de pagar

Cada pessoa que esteja nesse espaço terá um valor de 1366 euros. Liberty ameaça obstruir visão desses espetadores caso não receba essa quantia

O primeiro Grande Prémio de Las Vegas de Fórmula está marcado para o próximo mês de novembro, mas a polémica já começou. Isto porque cada espaço que tenha vista para o circuito pode ser obrigado a desembolsar um valor exorbitante.

Segundo o New York Post, cada pessoa que esteja num dos espaços que tenha vista para o Grande Prémio, sejam eles restaurantes, hotéis, representará um investimento e um pagamento de 1366 euros à Liberty, a promotora do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

Caso este valor não seja pago, a Liberty promete obstruir todos estes espaços com todo o tipo de estruturas, como bancadas ou postes, que possam impossibilitar a visão para o circuito e para o espetáculo.

O valor total acabaria sempre por ser astronómico, pois o Grande Prémio de Las Vegas estará situado numa zona bem central da cidade de Las Vegas, conhecida pelos muitos e diversos espaços de entretenimento e lazer. Se multiplicarmos tudo isto por pessoa...