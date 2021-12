"O que se passou no GP de Abu Dhabi está ao nível da 'mão de Deus'"

Lewis Hamilton junto do Safety Car no GP de Abu Dhabi

A derradeira corrida do Mundial de Fórmula 1, que consagrou Max Verstappen, continua a fazer corrida muita tinta

O Grande Prémio de Abu Dhabi, especialmente as últimas seis voltas, continua no olho do furação da polémica.

Max Verstappen sagrou-se campeão do Mundo ao ultrapassar Lewis Hamilton na última volta, mas as decisões da Direção de Corrida continuam a merecer total desacordo da Mercedes.

Toto Wolff, chefe executivo da escuderua da marca alemã, voltou à carga e desta feita, em entrevista ao jornal alemão Bild, comparou a prova em Abu Dhabi com o famoso folo de Maradona no Inglaterra-Argetina, no Mundial de 1986.



"O que se passou está ao nível da mão de Deus de Maradona ou então gol da Inglaterra na final do Mundial de 1966 [de Geoff Hurst]", disse Wolff.

"Há uma diferença entre ter razão e obter justiça. Num tribunal normal é quase certo que teríamos ganho, porque o nosso caso era sólido. O problema é que a FIA não pode analisar o seu próprio trabalho", disse.



"Não tenho qualquer interesse em conversar com Michael Masi [n. d. r. diretor de prova]. As decisões que aconteceram nos últimos quatro minutos da corrida tiraram ao Lewis Hamilton um merecido título de campeão mundial", finalizou.