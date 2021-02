"O que Marc Márquez me fez é imperdoável"

Em entrevista ao Corriere dello Sport, o piloto italiano Valentino Rossi voltou a falar de Marc Márquez

O espanhol está a recuperar de uma lesão sofrida em Jerez na temporada passada e Rossi considerou que foram cometidos alguns erros na sua recuperação.

"Acho que ele quis voltar demasiado depressa depois da operação e não entendo como permitiram que isso sucedesse", começou por dizer o italiano, de 42 anos.

"O doutor Costa foi pioneiro nesse sentido, revolucionou os tratamentos e os métodos de recuperação, abriu um caminho muito valioso. Depois aconteceu a recuperação relâmpago do Lorenzo em Assen, em 2013, e a Dorna impôs alguns limites, para se evitar riscos. Mas com o Márquez saltaram todas as normas", disse ainda.

Questionado sobre se lamenta a ausência do espanhol no circuito, Rossi não teve rodeios.

"Tenho de dar uma resposta diplomática. Sinto muito que não possa correr. Se recuperar, algo que ninguém sabe se acontecerá, nem ele, será tão forte quanto antes. Mas o Márquez não foi o rival mais forte que tive", garantiu.

Valentino Rossi abordou ainda as questões entre ambos, que aconteceram em 2015, e que acabaram com o célebre toque que o italiano terá dado na moto do espanhol. O título desse ano foi para Jorge Lorenzo e Rossi acusou Márquez de ajudar o compatriota. O piloto italiano explica que não perdoa essa situação.

"Impossível, o que ele me fez é imperdoável. Quando penso nesses dias tenho os mesmos sentimentos dessa altura. E já passaram seis anos, parece-me difícil que isso possa mudar", terminou.