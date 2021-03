"O objetivo é atacar desde o começo", diz Alonso sobre o regresso à Fórmula 1

Espanhol vai estar ao volante de um carro da Alpine, apresentado esta terça-feira.

O piloto espanhol Fernando Alonso mostrou-se esta terça-feira "entusiasmado" com o regresso à Fórmula 1 e manifestou a intenção de "apresentar resultados" ao serviço da escuderia Alpine, que se vai estrear com a nova designação na presente temporada.

"Estou muito entusiasmado com este regresso à Fórmula 1 e em fazer parte deste novo capítulo no desporto automóvel reservado à equipa Alpine F1. Tenho trabalhado arduamente neste regresso e o objetivo é atacar desde o começo", afirmou Alonso, que não pôde marcar presença na apresentação do monolugar da Alpine, devido às restrições nas ligações aéreas.

O espanhol, que completa 40 anos em julho, tinha-se retirado em 2018, após duas temporadas na McLaren. Neste regresso à modalidade, Alonso volta a representar a Renault - agora sob a designação de Alpine - com a qual se sagrou campeão do mundo em 2005 e 2006.

"Temos uma equipa muito forte e, em parceria com o Esteban [Ocon], temos de avançar além do que foi feito a época passada e apresentar resultados. Sabemos que será uma época muito competitiva, mas estamos prontos para enfrentar o desafio", disse o experiente piloto.

Além da chegada de Fernando Alonso, que substitui o australiano Daniel Ricciardo (McLaren), a Alpine mantém o piloto francês Esteban Ocon na equipa, enquanto o russo Daniil Kvyat será o piloto-reserva e o chinês Guanyu Zhou o piloto de testes.

O novo monolugar da Alpine, o A521, foi apresentado hoje, numa cerimónia virtual, destacando-se as cores azul, branco e vermelho, bem como o motor Renault E-Tech 20B.

O A521 é uma evolução do R.S.20 que competiu no Mundial de 2020, mantendo os principais elementos estruturais da época passada, ainda que tenham sido desenvolvidos todos os componentes que ainda não tinham sido homologados, nomeadamente a traseira do carro, que teve de cumprir as alterações aerodinâmicas regulamentares adicionais impostas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 arranca em 28 de março, com o Grande Prémio do Barém.