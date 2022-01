O novo Mercedes e uma amostra do Ferrari

Equipas de Fórmula 1 ainda mostraram pouco dos novos carros, mas as mudanças para 2022 são muitas.

A Fórmula 1 vai entrar este ano numa nova era, de carros com efeito de solo, pneus mais largos e asas dianteiras diferentes, para lhes permitir andar mais próximos e aumentar o número de ultrapassagens. Ainda pouco se sabe sobre as soluções encontradas pelas 10 equipas, mas a Mercedes, como campeã em título, tomou a dianteira e entrou em 2022 revelando as primeiras imagens do F1 W13.

Pouco se consegue perceber de uma imagem escura - é mais explícito o cartão de Ano Novo da Mercedes -, mas sempre é mais do que o vislumbre da asa traseira mostrado pela Ferrari ou do que a reduzida maquete publicada pela Alpine.

Em breve haverá mais novidades. O Mundial de Fórmula 1, que terá um recorde de 23 corridas, arrancará a 20 de março, no Barém.