"O Miguel Oliveira não é vaidoso, nunca foi e nunca será"

Paulo Oliveira, o pai de Miguel Oliveira, conversou com O JOGO e revelou alguns traços da personalidade do atleta do momento

Paulo garante que Miguel Oliveira tem os pés bem assentes na terra e sabe que uma vitória não é um título.

A visibilidade que o Miguel ganhou mudou a vida da família?

-Tenho de lhe dizer que mudou um bocadinho, mas é muito gratificante sentir esse carinho. É um sentimento do dever cumprido.

Conseguem ir jantar fora sossegados?

-Por norma não jantamos muitas vezes fora e quando fazemos é quase sempre nos mesmos locais, são sempre as mesmas pessoas. Ou seja, as que já tiraram fotos ou já falaram com o Miguel.

Que mais gosta o Miguel de comer quando volta a casa?

-O Miguel é de boa boca, ele gosta de comida variada e é um ótimo cozinheiro, mas quando volta já o faz para casa dele e não dos pais. Mas cozido à portuguesa é um prato típico de que, efetivamente, ele gosta muito.

O seu filho mantém os pés sempre no chão ou ganhou alguma vaidade que não tinha?

-O Miguel não é vaidoso, nunca foi e nunca será. É isso que lhe coloca os pés bem assentes na terra. Ele sabe que uma vitória não é um título e sabe que quando vencer o título terá de o defender no ano seguinte.