"O meu carro está a arder?", perguntou Verstappen após a explosão em Jeddah

Uma grande explosão ocorreu, esta sexta-feira, num depósito de combustível localizado em Jeddah, na Arábia Saudita, a cerca de 20 quilómetros do circuito Jeddah Corniche, onde decorrerá o Grande Prémio de Fórmula 1, este fim de semana, cujos treinos livres estão em curso.

Ao aperceber-se do ruído e do cheiro do fumo intenso, Max Verstappen, que participava nos treinos livres na tarde de hoje, perguntou à equipa da Red Bull, via rádio, se o seu monolugar estava a arder.

