O lamento de Enea Bastianini: "É complicado de fazer com chuva"

Líder do campeonato de MotoGP com "falta de confiança" nos treinos livres do Grande Prémio de Portugal

Enea Bastianini (Ducati), líder do Mundial de MotoGP, lamentou a "falta de confiança" no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), após ter sido 16.º classificado do primeiro dia de treinos livres do GP de Portugal.

Com 61 pontos à entrada para a quinta de 21 rondas do Mundial de Velocidade em motociclismo, Enea Bastianini revelou que "não estava confiante com as condições da pista", encharcada com a chuva que se fez sentir ao longo do dia.

"A segunda sessão estava muito perigosa, sobretudo nos últimos cinco minutos", sublinhou o piloto italiano, da equipa privada Gresini, que corre com motas Ducati.

Bastianini já venceu duas das quatro corridas disputadas até ao momento (no Qatar e em Austin, nos EUA) mas explicou que não se deu bem com a chuva na pista algarvia.

"A minha condução usa muito a frente da mota e é precisamente o que é complicado de fazer com chuva", frisou.

Com as previsões meteorológicas a apontarem para a possibilidade de voltar a chover no sábado, dia em que se disputa a qualificação, Bastianini espera que, "pelo menos, chova menos do que hoje e que a aderência melhore".

Bastianini, cuja equipa tem o patrocínio de uma formação portuguesa, terminou o dia na 16.ª posição, a 1,181 segundos do mais rápido, o espanhol Marc Márquez (Honda).

O GP de Portugal é a quinta jornada do Mundial de Velocidade de motociclismo e disputa-se até domingo no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).