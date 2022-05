O improvável jantar de Pierre Gasly antes do GP de Miami

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Piloto francês partilhou momento nas redes sociais

Pierre Gasly partilhou nas redes sociais um momento que considerou "inesquecível", um jantar com uma das maiores estrelas da história do desporto, da NBA em particular: Michael Jordan.

O piloto francês da Alpha Tauri está em Miami, Estados Unidos, palco este fim de semana da primeira edição de um grande prémio de Fórmula 1 naquela cidade da Flórida.