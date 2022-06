O "grande anúncio" da Gresini: um livro sobre Fausto Greisini

Livro é um tributo a Fausto Gresini, o homem que lançou a Gresini.

A Gresini havia agendado um "grande anúncio" para esta quinta-feira, tendo-se perspetivado que fosse a oficialização da mudança de Miguel Oliveira para a equipa satélite da Ducati. Na verdade, o "grande anúncio" era o lançamento do livro "Fausto Gresini, Storia di un Sognatore" ["Fausto Gresini, a história de um sonhador"].

O livro é um tributo a um dos homens lembrado com maior estima no paddock e que lançou a Gresini, tendo colocado a equipa no topo do motociclismo.