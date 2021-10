O estado da mão esquerda de Grosjean após o grave acidente sofrido em 2020

Piloto de Fórmula 1 sofreu um grave acidente no GP do Barém, tendo ficado com bastantes queimaduras na sequência da violenta explosão.

Romain Grosjean mostrou na segunda-feira o estado da sua mão esquerda, ainda com grandes cicatrizes, após o grave acidente sofrido no GP do Barém em Fórmula 1, no final de novembro de 2020.

De recordar que o [carro] Haas do piloto francês embateu num dos rails de proteção do circuito de Sakhir, provocando uma violenta explosão e obrigando à interrupção imediata da corrida, enquanto Grosjean, envolto numa bola de fogo, abandonava o monolugar pelo próprio pé.

"Voar nem sempre foi agradável para a minha mão esquerda, mas hoje tive um voo sem dor. E isso sabe bem", escreveu o piloto no Twitter.