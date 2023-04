"O Campeonato de Portugal de Ralis é talvez o melhor entre os países europeus"

Miguel Correia destaca a qualidade das provas, o número de carros de topo e a experiência dos pilotos, a começar por Craig Breen

Miguel Correia, líder do Campeonato de Portugal de Ralis, analisou para O JOGO uma competição que elogia.

A grande novidade do ano é o Craig Breen. Que acha da presença de um piloto do Mundial no campeonato português?

-Traz bastantes coisas boas. Nós, portugueses, temos algumas dificuldades para andar no ritmo dele, pois trata-se de um piloto de fábrica. A profissão dele é andar com carros de ralis, tem conhecimentos de fábrica, ajuda os engenheiros a fazer os carros. Mas vejo isso de boa forma, é um piloto que nos permite tirar algumas ilações. Para mim é vantajoso, pensando no futuro.

Ficam impressionados com os tempos dele em alguns troços?

-Claro que sim. Mas é bom percebermos que dá para andar um bocadinho mais depressa, é questão de trabalhar para fazer igual.

O CPR é dos melhores nacionais da atualidade?

-É o melhor dos campeonatos portugueses de automobilismo e, se não o melhor, um dos melhores campeonatos nacionais de ralis da Europa. Nem todos os países têm tantos ralis pontuáveis para o Campeonato do Mundo e o Europeu, nem tantos entusiastas como cá. E temos um plantel com pilotos que já estiveram no Mundial e no Europeu, um Craig Breen que não há em mais lado nenhum, e depois grandes máquinas. Somos dos países com mais viaturas da nova geração.

A cereja no topo do bolo é o Rali de Portugal?...

-É o rali que causa mais entusiasmo. Estamos frente aos melhores do mundo. Para nós é como estarmos a jogar na Champions. Isto além de termos milhares, se calhar arriscaria milhões, nas bermas das classificativas e nos troços de ligação. Há muitos apaixonados e os ralis ficam entusiasmantes.

Vocês sentem o apoio do público dentro do carro?

-Não podemos ir a olhar para as pessoas... Mas em alguns sítios, como a zona do Confurco, ou do salto da Lameirinha, conseguimos ouvir os gritos das pessoas, apesar do barulho do carro. Não os conseguimos ver, mas o barulho arrepia-nos todos dentro do carro.

Mas falta a Portugal um piloto no WRC. Isso pode acontecer um dia?

-Pode. Mas não é fácil. Levará tempo até termos a capacidade de tirar pilotos daqui, como fazem os outros. Não é por acaso que os dois melhores do mundo, aqueles que são os meus ídolos, são os dois franceses: os Sébastien, Loeb e Ogier. Começaram ambos apoiados pela Citroën.