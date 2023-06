Nuno Caetano faz segundo lugar no Pikes Peak 

Depois de participar no TT Ilha de Man, Nuno Caetano brilha no Pikes Peak

No ano de estreia na mítica corrida, Nuno Caetano terminou no segundo lugar do Porsche Pikes Peak Trophy, ao volante de um Cayman GT4.

O piloto português Nuno Caetano terminou este domingo no segundo lugar do Porsche Pikes Peak Trophy by Yokohama, categoria reservada a modelos Cayman GT4, com o tempo de 10.50,741 minutos. O vencedor da prova que se realiza todos os anos em Colorado Springs, foi o norte-americano Hayden Bradley, que percorreu os 20 quilómetros do traçado em 10.48,387 minutos.

Esta foi a estreia do piloto luso na icónica competição que se disputa em contrarrelógio, e é conhecida por "Corrida até às nuvens": são 20 quilómetros de percurso, 156 curvas e um desnível de 1440 metros desde a partida até à meta, situada a 4300 metros de altitude, com uma inclinação média de sete por cento. À medida que sobem em direção ao cume da montanha, o ar rarefeito faz-se sentir no físico dos pilotos e na potência dos motores.