Número de Valentino Rossi retirado do Mundial de Moto GP

Perante uma legião de fãs vestidos de amarelo, que gritavam o nome do nove vezes campeão mundial, o português Jorge Viegas, presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) entregou um troféu com o número 46 ao antigo piloto de Aprilia, Honda, Yamaha e Ducati

O número 46 usado pelo italiano Valentino Rossi foi hoje retirado do Mundial de Moto GP, categoria rainha do Campeonato do Mundo de velocidade em motociclismo, numa cerimónia que decorreu na reta da meta do circuito de Mugello, em Itália.

Perante uma legião de fãs vestidos de amarelo, que gritavam o nome do nove vezes campeão mundial, o português Jorge Viegas, presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) entregou um troféu com o número 46 ao antigo piloto de Aprilia, Honda, Yamaha e Ducati.

Leia também Formação Título de juniores decidido hoje: eis as contas de Benfica e FC Porto Apesar da igualdade pontual entre Benfica e FC Porto, águias têm ligeira vantagem. Na última jornada, os lisboetas recebem o Braga e os dragões defrontam o Estoril (17 horas, Porto Canal). Diferença de golos pode determinar o vencedor.

"É uma pena não ter podido correr três ou quatro anos mais. Mas as dores nas costas e nos joelhos fizeram-me perceber que já estava velho", brincou Rossi, de 43 anos.

A partir de agora, mais nenhum piloto poderá usar o número 46, à semelhança do que já acontecia com o 69 do malogrado Nicky Hayden, campeão em 2006 mas falecido em 2017 depois de ter sido atropelado quando treinava de bicicleta, ou o 65 de Loris Capirossi.

Rossi deixou o Mundial de velocidade no final de 2021 após 26 temporadas, em que conquistou um título de 125cc, um de 250cc e sete de 500cc/MotoGP, com 432 corridas disputadas, passando a dedicar-se às corridas de Grand Turismo (GT), em automóveis.