Norris e o GP da Rússia: "Um erro, mas tomei a decisão tanto quanto a equipa"

Piloto britânico perdeu o primeiro lugar nas últimas voltas para Hamilton

Lewis Hamilton fez história no passado fim-de-semana, ao conquistar a vitória nrº 100 na F1, mas, no final, falou-se tanto da lenda britânica como de Lando Norris, jovem piloto da McLaren que deixou fugir a liderança nas últimas voltas devido a um erro. Da equipa ou de uma das promessas do desporto? O automobilista quis esclarecer.

"Estou descontente, devastado. Decidimos ficar de na pista e mantivemos o carro. Foi um erro no final, mas tomei a decisão tanto quanto a equipa. Na verdade, eles pensaram que eu devia parar e eu decidi ficar de fora, por isso a decisão até foi minha. Pensei que era a coisa certa a fazer", afirmou o jovem inglês, sétimo no final.

Recorde-se que esta podia ter sido a segunda vitória seguida da McLaren no Mundial de F1, depois da vitória de Daniel Ricciardo em Monza.