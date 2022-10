Nissan X-Trail: o elétrico sem carregamentos fez a estreia no Porto

Quarta geração do grande crossover é uma revolução tecnológica graças à tecnologia e-POWER, com um motor a gasolina a alimentar o elétrico. Preços começam nos 49 mil euros

Com quase sete milhões de unidades vendidas desde 2001, e três milhões delas a partir de 2015, o Nissan X-Trail vai ganhar nova a vida a partir do próximo mês, com a chegada da quarta geração. O crossover familiar que pode ter sete lugares, aparentando ser um Qashqai mais crescido, levou uma revolução tecnológica que começa nas assistências ao condutor e se expressa sobretudo nas motorizações, todas eletrificadas e com um ponto máximo nas duas versões com a tecnologia e-POWER, o sistema da Nissan em que um motor a gasolina alimenta o elétrico, dispensando os carregamentos deste.

O novo sistema e-POWER do X-Trail é composto por uma bateria de alta potência e motor de arranque integrados com um motor a gasolina de relação de compressão variável, que funciona apenas como gerador de energia, um inversor e um motor elétrico dianteiro de 150kW. O funcionamento é o de um verdadeiro elétrico, com resposta instantânea e linear ao acelerador e silêncio em quase todas as situações.

Apresentado em estreia no Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, que decorre na Alfândega do Porto, o X-Trail integra-se na aposta da Nissan, que já no próximo ano terá ofertas eletrificadas em todos os modelos e em 2030 só venderá elétricos. Embora a sua aparência musculada o pareça indicar para as aventuras fora da estrada, apenas uma das três versões tem quatro rodas motrizes e a aposta é no conforto, até na condução, associando a suavidade de um elétrico à facilidade do e-Pedal Step, que permite acelerar e travar utilizando apenas o pedal do acelerador.

As informações que o head-up display projeta no para-brisas, o sistema wifi, a tecnologia ProPilot que mantém o crossover na sua faixa de rodagem e acelera e trava, a câmara de visão a 360 graus e as luzes adaptativas são alguns dos exemplos das ofertas do X-Trail, embora o seu ponto forte sejam as motorizações.

O crossover começa na versão 1.5 VCR turbo, um mild-hybrid com 163 cavalos, que acelera até 200 km/h e tem consumos entre 7,1 e 7,4 litros em função das versões. Os seus preços iniciam-se nos 49 mil euros.

O X-Trail com motor e-POWER e duas rodas motrizes custa a partir de 51 250 euros, desenvolve 150 kW (204 cavalos), tem binário máximo de 330 Nm, consome 5,9 litros/100 km e acelera até 170 km/h.

No topo, e com preços a começar nos 52 050 euros, o e-POWER e-4ORCE tem quatro rodas motrizes, 157 kW (213 cv), consumo de 6,5 litros e velocidade máxima de 180 km/h, com aceleração de 0-100 km/h em 7,0 ou 7,2 segundos, mediante seja o de cinco ou o de sete lugares. Só esta versão surgirá com as três filas de bancos, sendo a última pensada para crianças (passageiros até 1,60 metros), embora a nível de espaço existam algumas surpresas. A segunda fila de bancos pode deslizar até 22 centímetros e a bagageira, que tem 575 litros, continua a possuir mais de 400 mesmo com os sete ocupantes.

Sendo elétrico, o X-Trail, que já está em pré-venda - e tem uma oferta de lançamento que o deixa com valores de 550 euros mensais -, é um Classe 1 na Via Verde das auto-estradas.