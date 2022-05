Nico Müeller, piloto suíço, vence segunda corrida do DTM em Portimão

Deixou o brasileiro Felipe Fraga (Ferrari) em segundo, a 3,415 segundos.

O piloto suíço Nico Müeller (Audi) venceu a segunda de duas corridas do fim de semana do campeonato alemão de turismos (DTM), disputadas no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

O piloto da Audi gastou 56.59,568 minutos para concluir a corrida, deixando o brasileiro Felipe Fraga (Ferrari) em segundo, a 3,415 segundos, enquanto o italiano Mirco Bertolotti (Lamborghini) repetiu o terceiro lugar conseguido na véspera.

Esta foi a primeira vitória da temporada para Müeller, 11.ª no DTM.

O francês Sébastien Loeb (Ferrari), que já foi nove vezes campeão mundial de ralis, fez a sua estreia neste campeonato, mas hoje voltou a ficar fora dos pontos, ao terminar na 18.ª posição.