Nicholas Latifi revela que recebeu ameaças de morte após acidente no GP Abu Dhabi

Latifi sofreu um acidente que provocou a entrada do safety car na pista, alterando o rumo que a corrida estava a tomar quando faltavam poucas voltas para o final do GP Abu Dhabi.

Nicholas Latifi, piloto da Fórmula 1, reapareceu nas redes sociais, esta terça-feira, pela primeira vez após o Grande Prémio de Abu Dhabi, em que acabou por ser protagonista. O homem da Williams sofreu um acidente nas últimas voltas da corrida, o que obrigou à entrada do safety car que, consequentemente, mudou totalmente a história daquele grande prémio - Hamilton liderava com alguma vantagem, mas foi ultrapassado na última volta por Max Verstappen, que viria a sagrar-se campeão.

O canadiano revelou, agora, que tem sido alvo de bullying, mensagens de ódio e até ameaças de morte.

Olá a todos. Tenho-me mantido, propositadamente, afastado das redes sociais para deixar as coisas assentarem dos acontecimentos da última corrida. Muito tem sido dito da situação que surgiu após o meu abandono em Abu Dhabi, recebi milhares de mensagens nas minhas contas de redes sociais. A maioria tem-me apoiado, mas também tem havido muito ódio e abusos. Tenho tentado descobrir a melhor maneira de lidar com isto. Será que ignoro? Ou será que abordo o tema e enfrento a questão? Talvez isto desencadeie conversas sobre o bullying online e as consequências drásticas que pode ter para as pessoas. Utilizar as redes sociais como um canal para atacar alguém com mensagens de ódio, abuso e ameaças de violência é chocante - e algo para que estou a chamar a atenção", começou por escrever.

"Voltando ao fim de semana da corrida, assim que a bandeira de xadrez foi levantada, soube como as coisas iriam correr nas redes sociais. O facto de achar que seria melhor apagar o Instagram e o Twitter do meu telefone durante alguns dias diz tudo o que precisamos de saber sobre o quão cruel o mundo online pode ser. O ódio, abuso e ameaças que se seguiram não foram realmente uma surpresa para mim, pois é apenas a dura realidade do mundo em que vivemos neste momento. Não me é estranho ser falado de forma negativa, penso que todos os desportistas que competem no palco mundial sabem que estão sob escrutínio extremo. O que me chocou foi a quantidade de ódio, abusos e até ameaças de morte que recebi", continuou.

"Alguns dizem que eu estava a lutar por uma posição pela qual não valia a pena lutar com poucas voltas para dar. Quer esteja a lutar por vitórias, pódios ou mesmo pela última posição, darei sempre o meu melhor até cruzar a bandeira de xadrez. Há realmente apenas um grupo de pessoas a quem preciso de pedir desculpa pelo abandono: a minha equipa. Fi-lo depois. Tudo o que aconteceu depois ficou fora de controlo", disse ainda Latifi.